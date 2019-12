Evelyn Kaldoja: poliitiline klassikokkutulek

Kuigi me kumbki ei kuulu Brüsseli pressikorpusse, on aastaid samu ELi ja NATO üritusi teinud meist ometi perifeerse jupi nähtamatust kolleegide niidistikust, kellest saab teatud regulaarsusega 24–48 tunniks justkui üks toimetus. Vaatad ringi ja näed nimesid teiste maade meediast, kelle kohta võid teada rohkemgi kui mõnest päriskolleegist.

On põhjamaalane, kelle lugejad üllatuksid, kui teaksid, mida ta immigrantidest arvab. Bulgaarlanna, kelle tülile ülemusega olin tunnistajaks Facebookis paar aastat tagasi. Itaallane, kellega liiga pikalt vestlema jäämine toob kaasa jõulised lähenemiskatsed. Sloveen, kes pole kunagi Eestis käinud, aga peab sellegipoolest loenguid siinse vene vähemuse teemadel. Sümpaatne idanaabri välispoliitikaajakirjanike tippu kuuluv venelanna, kellega mõlemad pingutame, et vestlus ei puudutaks Eesti-Vene suhteid.

Hoopis teine lugu on ELi ja NATO poliitikutega. Nemad on sunnitud pidevalt koostööd tegema ning leidma koos lahendusi, mis oleksid nii hiidude kui ka pisiliitlaste kodumaal rahvale seeditavad. Lääne liidrid näevad üksteist kogu aeg – intensiivsematel perioodidel lausa korra või rohkem nädalas – seltskonnas, mis on nii väike, et mahuks kooliklassi.