Priit Pulleritsu kolumn: alternatiivne käsitlus Mati Alaverist

Süüdistused varem nii suusaakadeemikuks kui ka suusaprofessoriks tituleeritud Mati Alaveri pihta ei jäta ruumi eriliseks eriarvamuseks. Seal on kirjas, et ta «rääkis dopingu kasutamisest korduvalt, tuues põhjenduseks, et vastasel juhul ei ole [kustutatud nimega Eesti suusataja] teistega võrdsel stardipositsioonil, kuna paljud tipptasemel suusatavad sportlased kasutavad tulemuste saavutamiseks keelatud võtteid».