Marko Mihkelson: vaba Ukraina tagab rahu Euroopas

Ükskõik kui palju Prantsusmaa president Emmanuel Macron ka ei sooviks, et Normandia neliku (Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa ja Ukraina) liidrite tänane kohtumine Pariisis tooks murrangu Ukrainas, seda ei juhtu. Selleks on Venemaa nõudmised liiga suured. Kuigi Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on suure surve all, ei saa temagi oma punastest joontest üle minna. Kuid mis kõige olulisem, Prantsusmaa tingimusteta näiv soov läheneda Venemaale võib hoopiski lisada Kremlile indu hübriidse külma sõja jätkamiseks lääneriikide vastu.