Brian Roraff: liitlased läbi tule ja vee – NATO 70 aastat hiljem

Praegu, nagu ka aastal 1949, peab USA majanduslikult tugevat, hea kaitsevõimega ja lõimunud Euroopat üleatlandilise stabiilsuse ja julgeoleku tagamisel eluliselt tähtsaks. Eelmisel nädalal tähistasid NATO liikmesriikide juhid Londonis Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni loomise 70. aastapäeva ning tegid üheskoos plaane tulevikuks. Riigijuhid kinnitasid taas, et liit on tänapäeval sama oluline kui 1949. aastal – nii kaitsevõime tugevdamisel ning küber- ja hübriidohtudega võitlemisel kui ka vägede valmisoleku tagamisel ja juhtrolli võtmisel võitluses rahvusvahelise terrorismi vastu.

Olen terve oma ligi 20-aastase karjääri diplomaadina veetnud riikides, mis NATOsse ei kuulu. See on esimene kord, kui mul on olnud au teenida NATO liikmesriigis. Pean ütlema, et see, mida olen näinud, on muljet avaldav.