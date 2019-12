Tellijale

Kogu filmi jooksul ei tutvustata vaatajale kordagi, millises linnas me õigupoolest viibime. Kaug-Põhi on tohutu maa-ala, üle viie miljoni ruutkilomeetri, mis moodustab umbes kolmandiku kogu Venemaast. Kindlasti on see teadlik valik, mis peab näitama, et lugu ei ole tegelikult üldse ühest kindlast linnast, vaid see on lihtsalt valitud esindama sadu samasuguseid väikeseid ja keskmisi depressiivseid tööstuslinnu.