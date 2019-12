Mullu oktoobris kohtusid Saksa liidukantsler Angela Merkel ja Venemaa president Vladimir Putin Istanbulis, et arutada Süüria kodusõja lahendamist. Tänasel kohtumisel Pariisis on kõne all Ukraina konflikt, aga ka eelmisel nädalal Saksamaalt väljasaadetud Vene diplomaatidega seoses lahvatanud tüli. FOTO: Murad Sezer/reuters/scanpix FOTO: MURAD SEZER/REUTERS/Scanpix