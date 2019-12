Tellijale

Nimelt valisid sotsid nädal tagasi erakonna uuteks juhtideks vähetuntud poliitikud Saskia Eskeni ja Norbert Walter-Borjansi, kelle puhul oli kindlalt teada vaid see, et nende meelest peaks erakond liikuma seniselt tsentrikursilt rohkem vasakule ja et nad ei poolda sotside jätkamist Merkeli juhitud valitsuses. Lõplik otsus valitsuskoalitsiooni tuleviku kohta pidi aga sündima parteipäevadel.