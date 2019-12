Hinnad langevad kolmandat kuud

Tellijale

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor tõi esile, et energiahindade languse ja aktsiisireformi mõju kõrval kasvasid samas majapidamiste eelarvele suurt mõju avaldavad toiduainehinnad päris palju ehk ligi kolm protsenti. Samuti peegeldub tarbijahinnaindeksis majandusanalüütiku sõnul endiselt kiire palgakasv. «Nii on meelelahutusteenuste hinnad kasvanud viimastel kuudel enam kui seitsme protsendi tempos,» lisas ta.

Presidendi majandusnõuniku Heido Vitsuri sõnul näitab meelelahutusteenuste seitsmeprotsendiline kallinemine ja inimeste valmidus nende eest maksta suure hulga elanike elukvaliteedi märgatavat tõusu. «On see ju ainuke kaubagrupp, kus kallinemine on olnud ligikaudu sama suur kui keskmine palgakasv. Tundub, et valmidus selle kaubagrupi teenuste eest rohkem maksta räägib küllalt suure elanike grupi elukvaliteedi märgatavast tõusust,» märkis Vitsur. Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik nõustus ja lisas, et ka reisitakse rohkem. «Reisimine on samuti kasvanud. Kolmandas kvartalis kasvas reiside arv Egiptusse, Araabia Ühendemiraatidesse ja Türki,» täpsustas Elmik.