Pirita elanik Ants Promann (vasakul) tegi ettepaneku rajada hoopis läbimurre Ussimäe teelt Lasnamäe «kanalisse». Abilinnapea Kalle Klandorf kuulas selle jutu viisakalt ära, aga Mustakivi tee pikenduse ehitamine on siiski juba sisuliselt otsustatud. FOTO: Mihkel Maripuu FOTO: Mihkel Maripuu

Pealinna võim ei varjagi, et Mustakivi tee pikenduse rajamine on juba otsustatud ja igasuguseid uuringuid tellitakse vaid selleks, et Pirita-Koset poolitava magistraali rajamise vastastel suu kinni panna. Seda kinnitas ka nädalatagune Pirita linnaosakogu istung, kus abilinnpea Kalle Klandorf selle kohta selgitusi jagas.