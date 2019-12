Kaheksa miljoni euro eest kuus minutit sõitu

Tellijale

Heli on üks neist, kes pikisilmi rongiga sõitmise võimalust on oodanud. Talle ei olegi nõnda oluline Turbast pealinna pääseda, vaid pigem Keilasse tööle jõuda. Siiani sõitis Heli bussi või autoga, kuid nüüd võib ta rõõmustada, sest Turba elanikel on rongiga palju mugavam liigelda. Seda enam, et rong tohib uue raudtee peal sõita koguni 140 kilomeetrit tunnis.