Elektrifirma KH Energia-Konsult tegi puitmajatootjale ligi 800 000 euro eest elektritöid, kuid raha selle eest ei saanud. Firma juht ja omanik Heino Harak, kes tegi Kogeriga koostööd juba 1990ndatel, on löödud. «Suve hakul, mil temaga viimati rääkisin, kinnitas ta, et saab probleemidest jagu. Pärast seda pole ta mu kõnesid enam vastu võtnud,» lausus ta.

Harak tõdes, et ta oleks pidanud otsustavam olema ja koostöö varem lõpetama. «Uskusin Kogeri lubadusi, et ehk saab ikkagi nina vee peale. Aga näete, kuhu see viis...» laiutas ettevõtja käsi.