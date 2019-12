Kadri Kuulpak: kes on vana?

Küsisin koolitöös 10-, 28- ja 71-aastaselt, kas vastaja peab end vanaks ja kes on vana. Esimese hooga ei arvaks vist paljud ära, kes neist kolmest ennast ainsana vanaks pidas. Õige vastus: 28-aastane! Võib naerma ajada, aga peab ju tõesti just sel eluperioodil paljud asjad paika saama.

Mees, keda sel teemal küsitlesin, määratles ennast «vanade» hulka seetõttu, et suhestub rohkem endast vanemate kui noorematega. Ta ei kasuta näiteks slängi, ei ütle midagi heaks kiites nice (ingl «kena, hea»). Alustab internetis vestlusi suurtähega ja lõpetab punktiga.

Ka vanim intervjueeritav mõtestas oma vanust tuttavate kaudu. 71-aastane lausus, et tema 94-aastane sugulane on vana. Tema mitte. Aga asi ei olnud uuritava jaoks aastate arvus.

71-aastane tunneb vana inimese ära selle järgi, et too ei oska päevast rõõmu tunda. «Näe, kui ilus ilm täna on! Mul oli kohe hea meel sellest, läksin välja, ostsin ilusa päeva puhul piparkooki,» rääkis ta ja lisas teise olulise komponendi, mis eristab teda vanadest: «Üritan iga päev midagi uut õppida.»