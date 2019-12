Juhtkiri: ei mingit reset’i

Sõda Ukrainas on kestnud juba üle viie aasta. Me ei kuule enam igapäevaseid rindeteateid ja mõni on ehk juba unustanud, et sõda veel üldse kestab. Seda ei taju tingimata Kiieviski, et osa riigist on Venemaa okupatsiooni all, osa lausa annekteeritud. Et nii mõnigi kaart on juba ümber joonistatud. Kuid ainuüksi möödunud nädalavahetus nõudis taas inim­ohvreid. Mille üle on siis täna Pariisis läbi rääkida?