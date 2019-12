Harmooniline maailm on valmis saanud

Tellijale

Tahetakse ju kategooriaid ja silte, nähtused peavad olema lahterdatavad. Vinn seda ka pakub. Tema kunst sisaldab tagasivaateid varasematele kunstivooludele, miks mitte ka sürrealismile, sümbolismile ja popkunstile. Iseloomulik, et kunstnik loob teatavat isiklikku universumit, tegelikkusest lähtumine on siin ettekäändeks.

Kunstielu jälgijate silmis on Vinn aukohal. Varem kirjutatule on raske uut lisada. Jüri Haini, Mai Levini, Ilmar Laabani ja Andreas Trosseki öeldus on parimad palad kirjas. Hain ja Levin on jälginud Vinna aastakümneid. On kiitnud ja olnud ka pettunud.