«Jeesus juhatab sind kiirteele»: Eesti-Etioopia sci-fi-deliirium

Hispaania režissööri Miguel Llansó (kes on ka Balti Meedia- ja Filmikooli professor) teine täispikk film on žanrina määratletud ka kui «poliitiline satiir». Kuna maailm, milles elame, on teadupärast muutunud nii veidraks, on see mingis mõttes ka satiirikutel leiva ära võtnud. Sellist juttu olen võrdlemisi palju kuulnud. Pole justkui mõtet keerata vinti peale sinna, kus vindid juba niigi peal on.