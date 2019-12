Tellijale

Kes on Toomas Aria? Ta on osalenud saates «Selgeltnägijate tuleproov» ja on tänu sellele täitnud ka Eesti kindlasti kõige camp’ima meediaorganisatsiooni, Hillar Kohvi Meedia jaoks oraakli positsiooni.

Vahepeal mõtlesin, et Toomas Aria teeb Kohviga nalja ja lihtsalt trollib teda oma vastustega, aga «Õiglus» vähemalt jättis mulje, et ta ei trolli ja kõike mõeldakse tõsiselt. Filmi peategelaseks on Ahto (super nimi peategelasele), keda kehastab Toomas Aria ise, ta on ebaõiglaselt vangi pandud ning vanglast välja saades asub õiglust jalule seadma.