Elroni juhil on bussifirmadele kurbi uudiseid

Pühapäeval avas Elron uue Tallinna-Turba liini. Kas see on puhtalt poliitiline projekt või tuleb sinna reisijaid ka?

Usume, et tuleb reisijaid ka. Meie praktika näitab, et kui kusagil on rööpad maas, siis hakkavad inimesed sõitma. Pakkumine tekitab nõudluse. Minu poolest võiks rong ka Haapsallu käia, isegi Rohukülla. Ma ei tee nalja.