November on rahvakalendri järgi hingedekuu – aeg, mil on avatud väravad meile tuntud, meeltele hoomatava ja teispoolse, tundmatu maailma vahel. Põhjamaades on see sageli aasta kõige pimedam aeg: niigi lühike päev on sombuse ilmaga hämar ja lume puududes ööd üha pimedamad ja pikemad – parim keskkond hirmu-, õuduse- ja fantaasiajuttude tekkimiseks ja levimiseks