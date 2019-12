Loodus näitas Uus-Meremaal võimu

Tellijale

Ajal, mil vulkaani kraatrist paiskus taevasse 3,6 kilomeetri kõrgune tuhapilv, viibis saarel arvatavasti alla 50 inimese, kuigi täpne arv pole selge. Võimud teatasid, et 23 inimest pääses saarelt minema, kuid vähemalt viis neist surid hiljem. Ülejäänud 18 saarelt põgenenud inimest said vigastada, neist kahe seisund on kriitiline.Meedia andmeil võis saarele lõksu jääda veel kuni 27 inimest, keda ei olnud võimalik suure ohu tõttu kohe päästma minna. Mõni tund hiljem edastas politsei ülelennu järel sünge teate, mille järgi on saarele jäänud inimesed tõenäoliselt surnud. Võimude sõnul oli hukkunute, vigastatute ja kadunute seas nii uusmeremaalasi kui ka välisturiste.