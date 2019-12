Tellijale

«Kaarel Kurismaa on märgilise tähtsusega kunstnik Eesti kunstiajaloos, heli- ja kineetilise kunsti nii-öelda alusepanija. See on ainus Kurismaa teos, mis on välioludes säilinud. Praegu on see teos suhteliselt kehvas seisukorras ja ei paista puude vahelt välja. Ja meile tehtigi ettepanek see kaitse alla võtta,» rääkis muinsuskaitseameti kunstipärandi nõunik Grete Nilp.