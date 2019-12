Tellijale

Ehkki päev enne tänast põllumeeste meeleavaldust teatas riigikogu rahanduskomisjoni juht Aivar Kokk (Isamaa), et põllumeestele on leitud üleminekutoetusteks sügisesele 5,3 miljonile eurole lisaks veel sama palju, jäid põllumehed oma sügisese ähvarduse juurde: kui neile lubatud 15,3 miljonit eurot üleminekutoetusi ei maksta, tulevad nad Toompeale. Enim ollakse nördinud just valitsuse sõnamurdlikkuse pärast.