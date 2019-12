Jooksuriigi mustal taustal saavutatud edu

Aastaid on kergejõustikumaailmas domineerinud Keenia jooksjad. Eriti eredalt on säranud nende pikamaajooksjad ja maratoonarid. Alates 1987. aastast on 5000 m ja 10 000 m distantsidel võidetud maailmameistrivõistlustel nii naiste kui ka meeste konkurentsis 50 medalit, millest 17 on kuldsed. Maratonis on neil seis veelgi parem, sest 16 medalist on koguni pooled kuldsed. Kõigel sellel on kahjuks must taust.