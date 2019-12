Kai Saks: riigi otsus – kas hoolida

Tellijale

Pikaajalise hoolduse korralduse probleemidest on viimasel kümnendil räägitud järjest kõvema häälega. On tehtud nii Eesti-siseseid kui rahvusvahelisi uuringuid, mis kinnitavad üht: pikaajalise hoolduse süsteemi on vaja otsustavalt parandada ning sinna avalikku raha senisest enam suunata. Hea meel on tõdeda, et pärast aastatepikkusi arutlusi eksperdikogudes on kirja saanud ka lahendusvariandid. See valik esitatakse nüüd poliitikutele edasiste otsuste tegemiseks.

Millised on praegused põhilised kitsaskohad pikaajalises hoolduses? Põhilist koormust kannavad Eestis perekonnad, seda nii abistamisel kui teenuste rahastamisel. 2011. aasta Eurobaromeetri andmetel on Eesti elanikest 16 protsenti seotud lähedase hooldamisega. Meie omastehooldajad, kellest enamik on keskealised, on väga ülekoormatud, nende tervis on halb, kannatavad peresuhted ning oma elu jääb sageli elamata. Paljudel peredel ei ole nii palju raha, et palgata hooldustöötaja koju või oma abivajav inimene hooldekodusse panna. Kaotame need inimesed ka tööjõuna – kuni 17 000 omastehooldajat on lähedase hooldamise tõttu tööturult eemal.