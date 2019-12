Erkki Bahovski: Sanna Marin – Soome uus nägu?

Tellijale

Soome ja eriti muu maailm läks elevile, kui sai teatavaks, et valitsevate sotsiaaldemokraatide volikogu valis pühapäeval järgmiseks peaministrikandidaadiks 34-aastase Sanna Marini. Tegemist on maailma noorima peaministriga, kuulutas rahvusvaheline meedia. Uude Soome valitsusse kuulub kaksteist naist ja seitse meest, mis isegi Põhjamaade traditsioone arvestades on üsna ebaharilik.