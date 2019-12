Kairi Kreegipuu, Raul Eamets: sotsiaalteadused – kelle asi?

Tellijale

Maksupoliitilised otsused sünnivad käigu pealt, ilma mõjuanalüüsita. Tõsteti alkoholiaktsiisi, mille tagajärjel tekkis eelarvesse auk ja lokkas piirikaubandus. Mõni aasta tagasi juurutati kiiresti vajaduspõhised peretoetused – seda enne, kui valmis ministeeriumi tellitud vastav analüüs. On arusaadav, et mõnikord on tarvis kiiresti otsustada ning eeldatavasti siis selle eest ka poliitiline vastutus võtta. Kiirete küsimuste kõrval on aga olemas teemasid, mille puhul tuleb riigis tagada pidevalt ajakohane ja arenev kompetents. Mis tegelikult tagab Eesti edukuse PISA testides? Kuidas hoida ära sotsiaalne plahvatus Ida-Virumaal, kaasmaks arendusse ELi raha? Kuidas saada tehisintellekti levikust maksimaalset kasu? Kes lahendab sellega seotud eetilised ja makse puudutavad küsimused? Millise ühiskonna loovad praegused lapsed ja noored? Milline vähemuste integratsiooniskeem on tulevikku silmas pidades kõige efektiivsem? Kuidas peaks Eesti riik reageerima naaberriikide sise- ja välispoliitilistele sammudele? Kuidas inimese käest midagi küsida nii, et saada adekvaatne vastus?