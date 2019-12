Kuldgloobuse nominent: aasta parim abielulahutus

Filmimaailmas on kombeks teatud teemade juurde tagasi tulla, et iga põlvkond saaks selle kohta just teda kõnetava filmi. Mõned sellistest teemadest on igavikulised ja möödapääsmatud elusündmused: sünd, suureks kasvamine ning selle valud, surm. Mõned teised korduvad motiivid on seotud valikute, tegude ja otsustega, näiteks abielu, lapse saamine või Poola okupeerimine.