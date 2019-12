Vihanemees.com: aga kust tuleb viha?

Tellijale

«Nad (parempopulistid – H. S.) räägivad identiteedist ja kultuurilistest faktoritest ja see läheb paljudele korda. Meie sisemine «mina» tahab tunnustust. Üha tähtsamad on sellised küsimused nagu rahvuslikkus, sugu, usund. Praegu toimub polariseerumine just nende alusel. Kui kellegi identiteet on löögi all, siis hakkavad emotsioonid pulbitsema, ka viha,» selgitas Fukuyama.