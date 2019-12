Ukrainal pole lähiaastatel lootustki saada kontrolli kogu Donbassi üle. Tekkinud on õrn šanss lõpetada rindel vähemalt tulevahetused, aga sellisegi arengu perspektiiv on pigem tume kui helge. Selline on kokkuvõte eile hilisõhtul lõppenud Donbassi sõjale lahendusi otsinud Normandia neliku presidentide kohtumisest.