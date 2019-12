USA sanktsioonid paiskasid Läti sadamad kaosesse

Tellijale

Nii sattus Pärnust veidi väiksema sadamalinna Ventspilsi suurima tööandja, kohaliku sadama tulevik üleöö tõsiselt ohtu. Läti transpordiminister Tālis Linkaits teatas juba hommikul, et Ventspilsi sadam tuleb otsekohe välja tuua USA sanktsioonide all olevate isikute mõju alt. Linkaits selgitas, et Ventspilsi vabasadama juhatus juhib Läti suuruselt teise sadama tööd – sealne kaubakäive on umbes 20 miljonit tonni aastas ja sadam annab tööd rohkem kui 2000 inimesele.