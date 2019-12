Laenutingimused pensionifondiga sidunud SEB sai trahvi

Tellijale

Nimelt keelab seadus pensionifondide osakute müügi sidumise mistahes teise finantsteenusega, näiteks pole pankadel lubatud siduda laenuintressi sellega, kas inimene on liitunud pensionifondiga. Samuti ei tohi pank sundida pensionifondi osakuomanikku parema laenuintressi nimel pensionifondi investeeringuid üle tooma sama teenuse osutaja juurde.

SEB seadis laenulepingu tingimused sõltuvusse pensionifondi osaku omamisest ning pani sellega toime väärteo. Konkreetne juhtum tuvastati finantsinspektsiooni kommunikatsioonijuhi Eva Vahuri sõnul tänu SEB kliendilt laekunud kaebusele. «Menetluse käigus kinnitas SEB finantsinspektsioonile, et tegemist on üksikjuhtumiga. Pank on lubanud ka juhtunu pinnalt täiendavate kontrollmeetmete rakendamist,» ütles Vahur.