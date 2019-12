Aimar Altosaar: vaesus ajab ära, hoolimatus ei lase tagasi tulla

Tellijale

Eestlased hakkasid massilisemalt Euroopa riikidesse, sealhulgas Soome rändama pärast Euroopa Liiduga liitumist 2004. aastal. Erilise hoo sai äraminek majanduskriisi järel aastatel 2012–2013. Soomes elavate eestlaste kohta on käibel olnud igasuguseid arve, eelmisel reedel tagasirände seminaril «Ootame teid!» riigikogu konverentsisaalis kõlas arv 50 000, sealkandis on Soome registrite andmetel eestlaste hulk stabiliseerunud. Lisaks sellele on 15 000 – 20 000 eestlast pendelrändajad ehk elades Eestis, käivad Soomes tööl.