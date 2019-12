Juhtkiri: Kiige käekiri

Tanel Kiigel on olnud reformi viimasel hetkel peatamist või tundmatuseni ümbertegemist keeruline toetada ainuüksi seetõttu, et kogu protsess on käinud vähemalt osaliselt tema selja taga.

Ning mis veel tähtsam: minister Kiik on varem apteegireformi niisugusel kujul, nagu selle poole aastaid on liigutud, ühemõtteliselt toetanud. Ja hiljemgi on ta öelnud, et tema seisukohad pole muutunud. Kiik on pakkunud välja, et reformi katkestamise asemel võiks selle ellu viia pikema aja jooksul ja järk-järgult, mis kõlab vägagi loogilise lahendusena, aga tundub, et see ettepanek jääb vastuseta. Kusjuures ei saagi aru, miks Kiige pakutud variant ei kõlba.