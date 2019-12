Nädala mõte: ise tehtud jõulud

Kuuse kõrval on kingitused teine jõulude lahutamatu osa. Tõsi, uus mood tõotab tuua hoopis kingitud jõulud. Facebookis jagatakse agaralt soovitusi tänavu ilma kinkideta hakkama saada. Jah, see on hea mõte täiskavanute puhul, kes teavad, et pakkide jahtimine on paras peavalu ja kes see ikka lähedastele niigi kiirel ajal lisastressi teha tahaks. Iga kell on parem, kui jõululaua ümber kogunevad stressita sõbrad-sugulased. Paremat jõulukinki ei oskakski välja mõelda. Kui teiegi seda mõtet jagate, las pealegi jääda kingisaamise elevus lastele, kogu aasta meile palju rõõmu toonud lapsed väärivad seda.