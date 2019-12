Üks OTTi eesmärk on inimeste toitumisteadlikkuse tõstmine

Tellijale

Ühe viimati tegutsema hakanud OTTi liikumise üks eestvedaja, MTÜ Türi Aianduse ja Mesinduse Seltsi juht Pille Marrandi kinnitas, et rahalist tulu OTTi korraldamine neile ei anna. „Jah, Türi OTT toimub sellest sügisest neljapäeviti meie turuplatsil, pimedal ajal panin neile valgustuse ka. On teada-tuntud tõde, et meie MTÜ elab ühest üritusest: Türi lillelaat. Ülejäänud aja tahame kogukonnale kasulikud olla oma vabast tahtest. Kui turukauplejad maksvad platsimaksu, siis OTTil kauplejatele anname selleks tunniks lauad tasuta kasutada,” selgitas ta.

Kasuna võtab Marrandi seda, et tänu OTTi neljapäevadele teab palju rohkem inimesi, kus on Türi turg, ja ehk astuvad nad läbi teistelgi nädalapäevadel. Muud kasu Marrandi enda sõnul ei otsigi. „Lihtsalt arvasime, et OTT on tore üritus ja kui inimesed tulevad ka pimedal ajal ja on tänulikud, siis ongi kõik hästi,” kinnitas ta.