Talvel ei tasu üraskist kahjustatud metsa torkida

Kindel vihje, et kuuse-kooreürask on end mestas sisse seadnud, on kuivama hakkavad kuused. FOTO: Heino Õunap

Eriti morniks võtab nende näo, kes tormi järelt oma metsa ära puhastasid või esimeste üraskimärkide peale kahjustatud puud välja vedasid, aga kõrval asuvalt kaitsealalt nüüd ikka kahjustaja saavad.

RMK metsaosakonna pea­metsaülem Andres Sepp rääkis, et riigimetsas on tänavu kooreüraski kahjustusi kirja pandud 1067 hektaril. „See ei ole küll kõige suurem kahjustaja riigimetsas,” lisas ta. Suurim kahjustaja on põder, talle järgnevad haavataelik ja tuuleheide.

„Aga võrreldes varasemaga, kui aastas on registreeritud üraskikahjustusi 100–200 hektaril, on seda siiski märgatavalt rohkem,” tõdes Sepp. „Tingitud võib see olla eelneva kahe aasta väga kuivast suvest ja põua tõttu nõrgestunud puudest.”

Tavaliselt suudab kuuse-kooreürask asustada nõrgestatud puud ja just seepärast ongi neile eriti head peatuspaigad metsad, kust suurem torm üle käinud.