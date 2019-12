Päikesepaneelid saavutasid kiiresti populaarsuse

Eesti Energia on sel sügisel sõlminud lepingud 60 erakliendiga, kes on soovinud rohkem kui 1 MW mahus päikeseenergia lahendusi.

Päikesepaneelid on tõestanud, et töötavad väga efektiivselt ka meie laiuskraadidel. FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Eesti Energia energiateenuste juhi Sten Aani sõnul on päikeseelekter üle maailma muutunud üha konkurentsivõimelisemaks energiatootmise liigiks ning ka Eestis on huvi kasv olnud üllatavalt kiire.

„Oleme saanud viimaste kuude jooksul sadu avaldusi ja enamik neist on laekunud sügiskuudel, septembrist novembrini. Päikesepaneelide paigaldamine on tõepoolest hoogu juurde saanud, sest kliendid on näinud, et kasu saab nii keskkond kui ka isiklik rahakott. Keskmise elektritarbimisega majaomanik viib aasta lõikes oma elektrikulu nulli ehk säästab 1000 kuni 1500 eurot aastas,” märkis Aan.

Paneelide paigaldamisel on mitu eelist, näiteks kui enda tarbimisest jääb elektrit üle ja seda saab võrku tagasi müüa, siis võrku müüdud elektri eest makstakse taastuvenergiatoetust, mis elektritarbijatelt kogutakse. Paraku saab toetus 2020. aasta lõpus läbi, mistõttu tasub huvilistel kiiresti tegutseda.

Päikeseelektrijaamad Eestis. FOTO: Graafik FOTO: Graafik

„Selleks, et päikeseelektrijaam järgmise aasta lõpuks kindlasti võrguga ühendatud saaks, tuleb kõige hiljem tegutsema asuda kevadel, sest erinevate lubade taotlemine ja lepingute sõlmimine võtab omajagu aega. Soovitan tegutseda kohe, sest nii saab jaama ehituse sättida talvisele ajale ning lõigata kasu aprillist ja maikuust, mil jaama tootlikkus on õhu jaheduse ja päikese parema kaldenurga tõttu kõige suurem,” lisas Aan.

Samuti tasuks ettevõtetel mõelda päikesepaneelide paigaldamisele, kuna see võimaldab vähendada püsikulusid, maandada elektri hinnatõusu riski ja saada kasu kehtivatest toetustest.

Üks levinuimaid müüte päikeseelektri kohta on, et Eestis pole paneelide jaoks piisavalt päikesekiirgust. Praktikas on moodsad paneelid tõestanud, et töötavad väga efektiivselt ka meie laiuskraadidel, sest aastane päikesekiirguse energiahulk on meil umbes sama suur kui Kesk-Saksamaal, aga madalama õhutemperatuuri tõttu töötavad Eestis paneelid parema tootlikkusega.