Firma jõulupakkidesse läheb üha enam eestimaist

Jõulude eel on küsimuse ees, mida kingipakki panna, ka firmad, kes tahaksid sel puhul väikese meenega meeles pidada oma töötajaid, häid kliente ja koostööpartnereid.

Küsimusele, mida soovitab juba aastaid sel põllul tegutsenud OÜ Roi firmadel oma töötajatele, partneritele ja klientidele mõeldud jõulupakki panna, kui endal ideid napib, vastas tootegruppide juht Kairi Välling, et eelkõige tuleb lähtuda sellest, mis on etteantud hinnapiir ja milline on kingisaajate sihtrühm.

„Oma töötajatele julgevad firmad teha tihtipeale personaalsemaid kingitusi kui näiteks koostööpartneritele, keda nii hästi ei tunne. Toote valimisel soovitame lähtuda sellest, mis oleks praktiline valik, et kingi saaja selle ka kasutusele võtaks. Siis sünnib kingist kasu nii saajale kui ka kinkijale. Kingituse tegemine on firmale ikkagi kuluartikkel, aga kui seda teha nutikalt ja logoga toode jääb pikaks ajaks kasutusse, saab seda võtta ka tulutoova investeeringuna,” selgitas ta.

Vällingu sõnul soovivad suuremad firmad jätkuvalt teha erilahendusi, et kingitus oleks just nende jaoks toodetud või vähemalt komplektid nende valitud toodetest kokku pandud. Aastatega on muutunud see, et otsitakse üha kvaliteetsemaid tooteid ja jälgitakse ka seda, millisest toorainest ja kus toode valmistatud on. Eestimaine on enamasti eelistatud. Igal aastal on oma lemmiktooted. Tänavu on tellitud päris palju saunalinasid – nii klassikalisi kui ka mikrofiibrist, aga ka sülearvutitele mõeldud stiilseid seljakotte. Ringiga on jälle tagasi tulnud soov korralike korduskasutatavate termoste ja termokruuside järele.

Hinna kohta ütles Välling, et see on mõistagi tundlik teema, mida mõjutavad paljud tegurid. Palju sõltub sellest, kas jõulukingitus on ainus väljaminek aasta lõpul või tehakse firma töötajaile ja sõpradele ka jõulupidu või hoopis väljasõit mõnda kenasse paika. Enamik firmasid on hinna suhtes siiski paindlikud ja valmis lähtuma konkreetselt tootest, seega väga hea idee ja kvaliteetse toote korral ollakse nõus ka rohkem maksma. Roi andmetel otsitakse sageli alla 10 euro maksvaid kingitusi, aga ka 20–30 eurot maksvad komplektid on minev kaup.

Eestimaine ja eriline on eelistatud

Väikeettevõtte VMDisain juhatuse liige Merit Jürimets sõnas, et jõulupakkide sisu sõltub eelarvest ja kogusest. „Vahel on kliendil teada, mis ta täpselt saada soovib, ning meie vaid komplekteerime kingipaki kokku. Teinekord jällegi mõtted puuduvad ja siis sõltub juba kliendist, kui palju ta meie ideedega kaasa läheb. Põhiliselt eelistatakse jõulupakkidesse panna eestimaist toodangut ja üha enam ka söödavat kraami. Valmis masstoodangut soovitakse aina vähem,” rääkis ta.