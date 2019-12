Välismess nõuab ettevõtjalt tugevat eeltööd, juba üks kontakt on kordaminek

Kohalik turg on väike ja ettevõtted peavad kasvamiseks paratamatult piiri taha vaatama. Üks võimalus oma kaupa välismaal tutvustada on messidel osalemine. Seda saab teha iseseisvaltki, aga kuna osalemine on kulukas, on mõistlik kasutada pakutavaid toetusi.