Ilmajutt: kuidas ennustada ilma

Pilvede järgnevus sõltub aastaajast ja sellest, kui kaugelt tsükloni kese möödub, ning võib olla ühe- või kaheosaline. Järgnevuse käivitumisele võib viidata kiudpilvede tekkimine ja tihenemine, mis algab läänest, lõunatsüklonil ka edelast või lõunast. Kui siis maalähedane tuul puhub nurga all või vastu kiudpilvede liikumise suunale, on see üks kindlamaid tunnuseid, et järgnevus on algamas.