Et olla nagu Šveits, peaksime oma tuhamägesid palju-palju kõrgemaks kuhjama. Läänemere peaksime kinni ajama, sest sealkandis merd pole. Aga meil on ka üksjagu ühist. Meil on protestantlik vaim. Eestis küll natuke laisem, päris purtiaanlusse meie esivanemad ei langenud. Ka seal mattusid külad talvel lumme ja inimesed nokitsesid tubaseid töid teha. Šveitslased maandasid talvedepressiooni kellaparandamisega ja said sellega rikkaks. Meil sel ajal veel kellasid polnud, pidime näppudel arvutama ja aabitsat lugema (meie PISA-eduloo juured?).