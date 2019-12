Uus-Meremaal üle tosina inimese elu nõudnud Whakaari saare vulkaan on läinud seismiliselt aktiivsemaks, mis takistab päästjatel surnukehade äratoomist. Teadlased ennustavad, et uue purske tõenäosus lähiajal on 40–60 protsenti.