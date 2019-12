Tõnis Oja: Coop Pank sai miljoni eest tühjad pihud

Coop Panga IPO maksumus oli mitu korda väiksem. Juhatuse esimees Margus Rink ütles Äripäeva raadiole, et nende IPO maksumus jäi alla miljoni euro. Arvestades, et Coop Panga IPO plaanitud maht oli Tallinna Sadama omast kolm ning tegelik peaaegu neli korda väiksem, võiks arvata, et nõustamise hind oli üsna OK. Kui aga vaadata IPO tulemust, milleks oli suur alamärkimine, tekib küsimus, kas emissiooni nõustaja ikka vääris makstavat tasu.

Emissiooni alguses ütles finantsnõustaja Lauri Lind LHV pangast «Aktuaalsele kaamerale»: «Kui me tulime juba välja selle emissiooniga, siis järelikult on huvi olemas ja meile tundub, et ka väljaspool Eestit on huvi küllaltki suur, kuna ta on unikaalne kogu oma seotusega jaekaubandusega.»