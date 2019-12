Uue põlvkonna Raudne Leedi

Sel nädalal Soome uueks peaministriks saanud 34-aastasele Sanna Marinile meeldivad rokkbänd Rage Against The Machine ja nisuõllede uus põlvkond; ta on suure empaatiavõimega, sõbralik ja soovib muuta Soome kõigile seal elavatele inimestele parimaks elupaigaks. Poliitikuna olevat ta kindlate põhimõtetega, osa aga leiab, et napi koostööoskusega.