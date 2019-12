Mihkel Raud: vanemate lahkuminek on üks hirmsamaid asju, mis lastega juhtuda võib

Tellijale

Oh jumal, ega ma ei oskagi kohe selliseid ilmseid seoseid luua. Kindlasti on Eestis väga palju täiuslikke inimesi, kes suudavad oma suhted ja perekonnaasjad algusest võiduka lõpuni täiuslikkuses ja harmoonias hoida. Pean häbiga tunnistama, et mina nende veatute ja täiuslike ridadesse kahjuks ei kuulu. Küll aga olen ma veendunud, et ka inimeste ebaõnnestumistest ja ninalikäimistest on teistel võimalik õppida. Vast isegi rohkem kui neilt, kellel kogu aeg kõik õnnestub.