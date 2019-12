Tellijale

Ma ei ole kindel, et seal eriti uudisväärtust on. Usun, et kõik said aru, et Afganistani kampaania on väga kompleksne ja seal pole saavutatud mingeid võite. On hea põhjus, miks praegu Talibaniga läbi rääkida tahetakse: siht on status quo hoidmine. Igaüks, kes pisutki sõjalist strateegiat mõistab, saab sellest aru. Suurt uudist seal pole.