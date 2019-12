Halastamatu sotsrealism neokapitalistlikus põrgus

Cannes’i filmifestivalil esilinastunud ja parima filmi tiitlile nomineeritud filmi «Kahjuks ei olnud teid kohal» režissöör on Inglise sotsialist Ken Loach. Ta on üks vähestest filmitegijatest, kes on kaks korda oma loomingu eest Cannes’i Kuldse Palmioksa saanud. Ma ei rõhuta Loachi poliitilisi veendumusi siin ilmaasajata, sest taas valab ta oma maailmavaate filmi, tehes seda äärmiselt mõjuval moel.