Valitsus otsustas suvel, et hakkab pärast viit aastat taas elektriautode ostmist doteerima. Esimene välja lastud eelnõu ajas aga maailmas enim müüdava särtsuauto Tesla Eesti fännid ärevile, kuna üks raha saamise tingimus oli see, et elektriauto ostu-müügileping peab olema sõlmitud Eesti Autoliidu (AMTEL) tunnustatud automüüjaga. See oleks Tesla fännid kohe välistanud, kuna Elon Muski autofirmal pole Eestis esindust, rääkimata AMTELi liikmesusest.