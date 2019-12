Tellijale

Kui eelmine valitsusliit tuli kaks aastat tagasi välja uue tulumaksusüsteemiga, prognoosisid mitmed analüütikud, et maksusüsteemi muutus pidurdab keskmise palga kasvu, sest arvati, et madalapalgaliste palgasurve tööandjatele tulumaksu alanemise tõtt kahaneb. Paraku see nii ei läinud ning palgad, eriti alumise otsa palgad, kasvavad endiselt mühinal – eelmise ning selle aasta kolmandas ning selle aasta teises kvartalis kasvas mediaanpalk kümme protsent. Nii suurt mediaanpalga kasvu nähti viimati eelmise kümnendi majandusbuumi ajal.