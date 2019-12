Kannatad pimedusnukruse all? Võta 1500 kilomeetrit valgust!

Talvel torssis ja tujutuna ringi käimist ei pea häbenema. See on muide normaalne. Kuid pimedusemasenduse vastu leidub ka rohtu. Või arvasid sa tõesti, et kõik need helkivad talvekaunistused ainult ilu pärast üles pannakse?

Jõuluaeg on väga salapärane isegi neile, kes enam päkapikke ei usu. Kõnnid töölt koju keset porihalli pimedust. Talve eripära on see, et tööl käiv inimene ju valget aega ei näegi! Aga uuel hommikul – ennäe imet, sama teelõik on tuhandete tuledega dekoreeritud. Kust need siia said?

«Eks see müsteeriumiks paljudele jääbki, sest tuled pannakse üles öisel ajal, kui liiklust ei ole,» selgitab Ivari Roosileht, Adami tegevjuht. Valguskaunistuste taga toimetab sada protsenti Eesti ettevõte, ainus tootja Põhja-Euroopas. Ometi valdkond, kus meil väikeses Eestis eelised on, kuna kõik on käe-jala juures. Kuid valgusmeistrite töö on pigem siiski raske kui romantiline.

«Tavalised töövahendid on autotõstuk, tubli mees ja tema kaks kätt. See on väga raske töö – öine graafik, täpne töö kõrgel ja külma käes. Samas on sel tööl oma võlu ja see pakub tugevaid emotsioone – kui kaunistustega valmis saad, näed kohe oma kätetööd. Ja tavaliselt on see väga kena ning rahulolu päris suur. Me ei tee kummist ja tuledest asju, vaid loome meeleolu.»

Talvevalgustuste paigaldajate jaoks on soe ja lumevaene talv kergendus – pole vaja kõrgetes hangedes sumbata ega tuisu käes taeva all turnida.

Tallinn, Viru ring FOTO: Miriam Adam

Ohtlik amet

Jalutaja jaoks otse taevas süttivad lumeräitsakad, kuused, lühtrid ja muinasjutumotiivid näivad kinnituvat unistuste külge. Pimedus peidab armulikult ära kõik konstruktsioonid, alles jääb ainult ilu. Seevastu töömehed, kes selle kõik loovad, on sama kasvu lihtsurelikud kui meie kõik. Iga valdkond, kus on kokkupuude elektriga, eeldab eriväljaõppega töötajat. Ohtlikuks teeb selle ameti ka see, et tööd tehakse kõrgel – sageli toimetatakse 20–30 meetri kõrgusel. Peab väga täpselt jälgima turvanõudeid õige mitmes küsimuses.

«Paarikümne aasta jooksul pole ühtegi õnnetust juhtunud, jumal tänatud,» sõnab Roosileht. «Aga ega me ühtegi juhuslikku meest paigaldama ei luba ka. Asjatundjad teevad seda tööd kümme aastat ja rohkem.»

Kõrgusega õnnetusevõimalused veel ei piirdu, ka liiklus tähendab alati ohtu. Öisel ajal on liiklus küll hõre ja teelõigud alati nõuetekohaselt piiratud ja märgistatud, kuid alati eksisteerib võimalus, et mõni tuisupäine või tukkuv juht tähelepanematu manöövri teeb. Teoreetiliselt võib juhtuda palju, kuid kogemuste ja tähelepanelikkusega viiakse võimalused minimaalseks.

Sel nädalal seati Viljandi raekoja parki üles kaks valguskera. Linnakunstnik Malle Londoni sõnul on Viljandi jõuludeks ehtimise üks põhimõtteid kasutada geomeetrilisi kujundeid. FOTO: Elmo Riig

Proovi teraapiat

Nii mõnigi häbeneb oma talveaja nukramat meeleolu ja usub, et see viga painab vaid teda. Lohutav on teada, et Põhjamaal on see siiski reegel, mitte erand. Pimedamasendusel on isegi nimi – SAD ehk tõlkes hooajaline käitumishäire