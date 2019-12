Apteekrid kõõluvad tarneaukude serval

Sügisest saadik näevad apteekrid-arstid üha enam vaeva, et inimestele müügilt kadunud ravimeid leida või asendada. See aga kulutab tööaega ja tuulutab patsiendi rahakotti, sest uus ravim on enamasti kallim. Milliseid trikke teevad meedikud, et patsient ravimi puudumise pärast ei kannataks, uuris Kadri Tammepuu.